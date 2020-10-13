日職／季後賽漸行漸遠 台日樂天虎頭蛇尾一個樣兒

中華職棒樂天桃猿隊在上週末三連戰連續敗給富邦悍將之後，下半季距離領先的統一、富邦兩隊已經高達5.5場勝差，想要以下半季冠軍之姿挺進總冠軍賽難度大增，接下來必須看中信兄弟能否包辦上下半季冠軍，決定他們能否在「樂天元年」保有打季後賽的機會。

無獨有偶，日本的東北樂天金鷲隊最近戰情還是不見起色，進入反攻的10月之後戰績只有4勝4敗1和，距離太平洋聯盟前兩名的軟銀、羅德分別有7場、5場的勝差，不僅爭奪洋聯優勝機會渺茫，甚至季後賽都出現重大危機。

如果依照過去CS季後賽有3個名額的機會，樂天現階段的主要對手應該是跟他們相差只有1.5場的西武。不過今年受到COVID-19疫情的影響只有前兩名能夠打季後賽爭取日本總冠軍賽門票（※中央聯盟直接取消，由聯盟優勝隊取得日本總冠軍賽門票），依照現在樂天自己本身的狀況，除非軟銀、羅德出現大崩盤，否則樂天的季後賽門票是愈來愈難到手了。

但問題是，樂天金鷲隊從去年冬天開始進行了一場戰力大補強，本季前被評估為洋聯的奪冠大熱門。如果最後名次跟去年維持一樣洋聯第三名其實就算是失敗的一季，甚至現在連第三名都不見得保險，一旦最後退到B級球隊，絕對會是一大挫敗。

不過，今年樂天戰績不如預期倒也不是補強出問題，在球團GM石井一久的主導下，今年新補進的幾名新戰力都有貢獻。

先拿投手來說，透過金錢交易得到的3屆勝投王、1度澤村賞得主涌井秀章，目前投出10勝3敗、防禦率3.06，暫居洋聯最多勝，還成為洋聯史上唯一在3球團都投出雙位數勝投的投手。另外，牧田和久（1勝1敗21中繼、防禦率1.54）、酒居知史（3勝2敗9中繼、防禦率3.49），都在牛棚上扮演重要角色。只有新洋投恰格瓦（JT Chargois）戰績0勝3敗6中繼、防禦率6.29不符預期，已經下二軍調整超過一個月。

打擊方面更是大有斬獲，鈴木大地出賽97場擊出121支安打，僅次於吉田正尚的123支安打，打擊率0.318、3支全壘打、49分打點，有機會爭取安打王。從歐力士離開之後被樂天網羅的洋砲羅梅洛（Stefen Romero），擊出20支全壘打、47分打點，在布拉許（Jabari Blash）成績大幅退化（去年0.261打擊率、33支全壘打、95分打點；今年0.235打擊率、2支全壘打、18分打點），威勒（Zelous Wheeler）又被交易出去的情況下，很難想像樂天今年若是沒有羅梅洛打線會受到多大的影響。

洋砲羅梅洛過去兩季在歐力士打出45轟，今年轉戰樂天之後火力依舊穩定，至今已打出20支全壘打。 歐新社資料照片

球隊補強的成效並不差，結果成績不進反退，更換監督的決定更將會引起相當大的質疑。樂天金鷲隊去年在前任監督平石洋介的帶領下，以洋聯第三名打進季後賽先對上第二的軟銀，雖然無法晉級成功，不過第一戰先勝軟銀，而且最後成為去年季後賽中唯一能夠打敗10連勝、所向披靡的軟銀的球隊（※軟銀季後賽對西武、巨人皆以4連勝橫掃），贏得不少掌聲。結果去年球季結束之後，球團卻將平石洋介轉任二軍整合督導，改由原二軍監督三木肇接掌一軍兵符。還引發平石洋介後來不接受該項職務調任而退團，後來被同聯盟的主要敵手軟銀鷹網羅擔任今年球隊的一軍打擊兼野手綜合教練。

而事實上，經過大補強之後的樂天在開季之後的確氣勢如虹，卻在7月底開始滑落，連續3個月無法取得勝多於敗，8月底之後就沒有爬升進到前兩名。戰績遠不如預期，加上去年球季樂天無法藉由施展速度壓迫對手的能力，到了今年球季仍不見改善。樂天金鷲目前在洋聯剛好處在中間的位置，接下來剩下大約20場例行賽的浮沉升降，牽動的將是整個教練團甚至GM石井一久在今年球季做出重大變動決定的成與敗。