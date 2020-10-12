中職／還是不公布 悍將13日戰兄弟要派誰先發？

富邦悍將隊明天出戰中信兄弟隊，先發投手繼續蓋牌，聯盟基於公平原則也不公布兄弟先發投手，但羅傑斯已在今天升上一軍，明天扛起先發的機率極高。

悍將隊想進總冠軍賽沒有備案，只能靠自己搶下下半季冠軍，周日一戰已因江國豪手肘骨刺下二軍，不預告先發投手，最終在牛棚車輪戰與索沙投1休4中，選擇讓索沙上，總教練洪一中當時表示，這是教練團開會後的結論，讓索沙上場就是最好的選擇。

悍將隊拚贏周日一戰後，本周回到新莊球場，與兄弟展開二連戰，依然不公布此戰先發投手。

悍將隊若照輪值，明天將輪到本土左投陳仕朋，還有二軍待命的奇優力可用，他本季在一軍先發3場，勝場還沒開張，吞下1敗、防禦率2.76，前一場出賽為9月25日，之後就因手肘不適下二軍，近期才開始投球，但要升上奇優力，勢必就要在邦威和羅力中擇一下放。

兄弟洋投羅傑斯今天已重新登錄一軍，明天先發登板機率極高，他本季對悍將隊先發5場，拿下1勝0敗、防禦率2.76，林哲瑄和李宗賢曾對他開轟。

台南球場進行的樂天桃猿與統一獅隊之戰，將由霸能對上猛威爾，霸能近兩場出賽，合計11局丟掉16分（責失15分），近況並不理想。