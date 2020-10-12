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5人制棒球台灣首次正式開打 街頭風、快節奏是特色
全國5人制棒球錦標賽將於13、14日於新莊體育館舉行，只要1顆球、不需裝備就可開打，在中美洲、歐洲及非洲引發流行，也成為青年奧運正式項目，台灣首次舉行正式賽事，也是明年亞洲盃的國內選拔賽。
5人制棒球賽（Baseball 5）起源於中南美洲，充滿街頭風格、快節奏，一場比賽約20~40分鐘就可結束，入門門檻較低，世界棒壘球總會（WBSC）為了增加棒球人口，從2018年開始推廣這項賽事。
台灣近來積極推廣，中華棒球協會選定青年組、公開組的種子培訓隊，共12支隊伍，明起舉行正式賽，14日進行冠軍賽，明年3月5人制棒球賽將在馬來西亞吉隆坡舉行亞洲盃，此次賽事預作選拔，亞洲盃也是未來世界盃的資格賽。
5人制棒球規則相當於正式棒球縮小版，男女混合組隊，先發五名球員，可有三人替補，採五局制，最大不同點是沒有投手，打擊者在本壘後方自己拋球、自己用手打球，防守者則徒手接球，壘包配置相同，一樣是跑回本壘得分。
特別的是，打者將球擊出後，至少需在界內合法區域落地一次才算有效打擊，如果打到界外區、外野圍牆、圍牆外，直接算出局，所以也沒有全壘打。
5人制棒球在今年列入2022年塞內加爾達卡青年奧運正式項目，不過因為受到新冠肺炎疫情影響，延期至2026年舉行。
台灣此次舉行正式賽，世界棒壘球總會官網將全程轉播，國內則有緯來體育台、MOD愛爾達體育台、YAHOO奇摩運動粉絲專頁及甘霖運動的YouYube、Twitch等平台進行轉播。
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