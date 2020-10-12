中職／李振昌、陳韻文救援王之爭 可能戰到最終戰

中職個人獎項競逐進入尾聲，除了中信兄弟隊吳俊偉提前鎖定中繼王外，統一獅隊林安可、樂天桃猿隊陳晨威各自在全壘打與盜壘榜上都握有安全距離，兄弟洋投德保拉的三振王也幾無懸念，其餘獎項都還有拚，李振昌與陳韻文的救援王之爭，更可能廝殺到球季最後一戰。

生涯第一年擔任全職野手的林安可，以32轟在榜上獨走，領先隊友蘇智傑、猿隊朱育賢的27轟，蘇智傑還有一發在保留比賽的全壘打尚待生效，但落後差距仍有4轟，要在最後5場比賽翻盤難度很高。

陳晨威以40盜遙遙領先悍將隊李宗賢的24盜，現在看點只剩他能將數字推進到哪裡。下半季戰績卡位階段，陳晨威的盜壘時機必然也有影響，他也透露現在比較保守一點，多數都是因為戰術而跑，「除非真的很有把握，才會自己決定要跑。」但並不影響他的盜壘王手到擒來。

德保拉在三振榜上以176K領先隊友米蘭達的163K，在勝投榜與防禦率榜則將與悍將隊索沙競爭，兩人同樣為15勝，德保拉的防禦率以3.31領先索沙的3.49。

索沙接下來若都投1休4出賽，還有兩場先發機會，而他本人也對此躍躍欲試，甚至說只休3天也沒問題；德保拉也還有再先發兩場的空間，他的前一場出賽為上周五，而兄弟在本周六和下周六都還有補賽，他有足夠的休息天數，可為爭取獎項再上戰場。

救援王之爭也很精彩，李振昌以22次領先陳韻文的21次，陳韻文握有防禦率優勢，只需逼平即可帶走救援王，而兄弟還有6場、獅隊還有5場要打，包括一場正面交鋒，就在球季最後一戰、在10月24日在台南球場的補賽。

獅隊陳傑憲目前在打擊榜和安打榜都握有領先，但上一戰因腰部、腿部不適而缺戰，是否影響接下來的出賽，恐將成為爭取個人獎項的變數。