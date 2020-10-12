中職／中繼王提前底定 21歲吳俊偉成史上最年輕得主

中職各隊本周再打一波二連戰，就將進入補賽賽程，除了下半季王座爭奪戰外，個人獎項也是看點，昨天賽後先確認一項個人獎得主，中信兄弟隊21歲投手吳俊偉以24次中繼成功，提前鎖定中繼王，成為史上最年輕得主。

吳俊偉目前累積24次中繼成功，領先樂天桃猿隊黃子鵬的18次、統一獅隊鄭鈞仁的17次，由於兩隊皆剩5場比賽，確定已經不可能趕上吳俊偉。

吳俊偉去年在一軍留下16場出賽，今年以沈穩的表現卡位勝利組牛棚，出賽54場，拿下3勝、3敗、24中繼成功，防禦率為2.81，繳出一張出色的成績單。

吳俊偉生涯首奪個人獎項，也是兄弟隊史第五位拿下中繼王的球員，前一人為2015年的官大元。

中職於2005年設立中繼王獎項，2014年陳禹勳與2019年黃子鵬獲獎時為25歲，為原有的最年輕中繼王，吳俊偉12月31日才要滿22歲，大幅刷新紀錄，成為史上最年輕中繼王。