中職／與獅隊並列龍頭 洪總預告還會有投1休4

富邦悍將隊下險棋，推出索沙投1休4先發，出現意料之外的打擊大戰，全隊狂掃18支安打，以15：11擊敗樂天桃猿隊，繼續與統一獅隊並列下半季龍頭，總教練洪一中表示，「現在場場關鍵，無法說之後會怎樣，但洋投投1休4還會再看到。」

江國豪的傷情，打亂悍將隊的先發輪值盤算，洪總賽後再次解釋，江國豪上周第七局投完後覺得有狀況，但當下還想再投，也一直覺得這個禮拜出賽沒問題，沒想到這兩天狀況沒有好轉。

洪總表示，「本來有在想車輪戰，但現在每場都關鍵，我們中繼這環又不是很穩，就還是交給索沙，他自己也已經講想投講了好幾遍。」

比賽內容出乎意料，洪總表示，比賽有時就是這樣，索沙投得很好，但沒有得到太多火力支援，「今天好在打擊夠捧場。」

悍將隊牛棚持續掉分，讓戰局一度緊咬，也應證悍將隊的弱勢，洪總表示，「牛棚狀況本來就是起起落落，不可能每天都很穩，當負責人不好當的地方，你如果知道會被打全壘打，就不會換了，棒球換投的時機最難。」

悍將與獅隊繼續並列龍頭，洪總說：「好看，兩隊都加油」，他也預告現在場場關鍵，洋投投1休4勢必還會出現。