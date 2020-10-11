中職／索沙再投1休4躍躍欲試 「休3天也可以」

富邦悍將隊洋投索沙休4天再上，壓制力下滑，先發5局、失6分（責失2分），但隊友提供強大的火力支援，悍將以15：11擊敗樂天桃猿隊，仍收下這場關鍵勝利。本周熱投237球後，索沙對於再投1休4躍躍欲試，「我會去求我最好的朋友（總教練洪一中），好好說，說不定會周五再讓我上。」

索沙周二先發用135球，才剛投完就自薦要再投周日的比賽，洪總一路回絕，但江國豪傳出傷情，讓洪總還是決定下這一步險棋。

「本來有在想車輪戰，但現在每一場都很關鍵，我們中繼這環又不是很穩。」洪總表示，昨天賽後教練團開會的一致共識就是索沙。至於此役表現。洪總說：「球速還是有，但控球比較不穩，休4天本身就是冒險。」

索沙先發5局共102球，悍將隊啟動牛棚作戰，索沙自認美中不足，「希望可以多投幾局，但因為前一場投了135球，教練團比較保守，沒辦法繼續幫助球隊，有點遺憾。」他也感謝隊友的火力支援，幫助自己拿下第15勝。

索沙熱血燃燒，才剛投完，對於下一場出賽又燒起慾望，「我會去求我最好的朋友，好好說，說不定周五會給我上。」甚至還說，「就算之後要我只休3天出賽，只要開口，我都會全力以赴。」

悍將隊今天贏球，加上統一獅隊也擊敗中信兄弟隊，兩隊依然共享下半季龍頭，接下來依然場場關鍵。洪總表示，「無法說之後會怎樣，但投1休4之後還會看到，每個洋投都有可能。」