中職／三度落榜生上一軍 雖勵志卻凸顯悍將大問題

上週富邦悍將本土投手江國豪因右手肘骨刺降二軍，升上剛從自主培訓轉為正式球員的陳韋霖，他3度投入選秀都落榜，沒想到剛進職棒就有機會上一軍表現，不向命運低頭的故事相當勵志。

25歲左投陳韋霖是南投人，中興高中、遠東科大畢業，都不算棒球名校，業餘時期國手資歷一片空白，2018、2019、2020年連續3度投入中職選秀都落榜，9月11日富邦延攬他成為自主培訓選手，21日升正式球員，二軍比賽已結束，投了幾場自辦熱身賽，教練團評估他表現不錯就拉上一軍。

陳韋霖原效力台北市興富發，直球均速不到140公里，3次選秀落榜，代表他一直都沒有進入各隊球探獵才雷達範圍，也表示實力還不到頂尖出色，能在短時間就從落選、自主培訓、升正式球員到上一軍，其實凸顯富邦二軍農場投手養成出了些問題。

陳韋霖年初在爆米花棒球聯盟季後賽對合庫之戰先發，主投7局無失分，但可惜無緣勝投。 聯合報系資料照片

今年球季富邦二軍投手(不包括洋投)防禦率高達7.31，這是中職二軍史上團隊防禦率最差數據，比味全龍的5.40還高出許多，另外，富邦二軍投手群被打擊率0.323、每局被上壘率1.88也很不理想。

本季富邦二軍投手群總計投了673.1局，竟然奉送多達420次四死球，平均每3局就出現2保送，控球實在糟糕；富邦二軍戰績勝率僅0.381，投手群荒腔走板演出是關鍵。

攤開數據來看，富邦農場也不是沒有投手可用，好比說前旅美球員陳品學，現更名為陳冠傑，2018年富邦第三輪指名，選秀順位前段班，今年他完全沒在一軍出賽，在二軍防禦率高達8.45，43.2局送出47次四死球，所以教練團不敢用。

2016年總冠軍戰表現出色的黃亦志，今年只在一軍投1場，1人次都沒解決失3分，防禦率「無限大」，他在二軍防禦率高達10.62，被打擊率0.417，實在很慘。

黃亦志是富邦悍將隊史首勝的先發投手，但近年在一軍少有出場機會，本季連在二軍的防禦率都飆到10.62。 聯合報系資料照片

U21世界盃冠軍投手陳明軒，今年只在一軍投1.2局，他在二軍防禦率7.61，23.2局投出18次四死球，每局被上壘率2.07，帳面成績不理想。

換句話說，陳冠傑、黃奕志、陳明軒這三名天賦不錯的投手，今年竟然合計只在一軍丟了1.2局，在下半季爭冠關鍵時刻遭棄用，富邦反而選了選秀落榜生，剛成為正式員工的陳韋霖，對3人而言絕對是一大刺激。

另外，張竣龍去年在一軍還出賽29場投了26.1局，今年完全沒在一軍出賽，實在是因為控球「走鐘」，67局就出現50次四死球，球速也掉了不少，加上倪福德、張耿豪、蔡明晋、羅國華、朱益生受傷，真的是巧婦難為無米之炊。

富邦去年選進的大理王牌林聖榮，花體球速飆破150公里的葉國情，都是潛力很好的投手，未來性備受期待，不過林聖榮今年在二軍被打擊率0.434、防禦率13.28，葉國情二軍26.2局送出28次四死球，防禦率11.14，不知道農場養成出了什麼問題？

葉國情球速雖快，職棒生涯首季在悍將二軍雖然拿下1勝0敗戰績，但防禦率11.14實在慘不忍睹。 聯合報系資料照片

加上今年選秀加盟、自主培訓轉正式，富邦目前有32名本土投手，只是球隊不只二軍投手表現最差，就連一軍土投防禦率6.22、被打擊率0.328也是全聯盟最差，本土投手這一環富邦確實存在不小問題，需要時間重整強化。