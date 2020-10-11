聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將打擊大戰轟贏桃猿 兄弟收全年勝率第一
富邦悍將隊洋投索沙只休4天再度先發，見證一場瘋狂打擊大戰，悍將隊以15：11擊敗樂天桃猿隊，續居下半季龍頭，索沙先發5局、失6分（責失2分），拿下第15勝，單周共投237球；猿隊輸球，也確定中信兄弟收下全年勝率第一，在總冠軍賽握有主場優勢。
悍將隊今天的表訂先發投手江國豪，因手肘骨刺下二軍，昨晚賽後決定由索沙先發，他才剛在周二出賽用了135球，只休4天再為球隊扛下重要戰役。
索沙分別在第二局和第五局失分，都因隊友的失誤讓失血擴大，第二局是捕手林宥穎的2次傳球失誤，第五局則為三壘手辛元旭的守備失誤，讓索沙先發5局被敲9安打、失6分，只有2分為責失分。
索沙收下第15勝，再度追上中信兄弟隊洋投德保拉，他的近8場先發，悍將隊取得全勝，他也收下個人7連勝。
猿隊先發投手翁瑋均挑戰10勝球季，一度握有3：0領先，但他先在第三局挨了高國輝的兩分砲，第四局危機持續擴大，陳凱倫的安打送回追平分，李宗賢以高飛犧牲打進帳超前分，高孝儀、高國輝的二壘打都有分數進帳，悍將隊單局掃回5分逆轉。
翁瑋均投完4局下班，被敲8安打、失7分，8月29日拿下第9勝後，接下來連6場先發叩關10勝失利。
兩隊進入牛棚作戰後，火力持續加碼，悍將隊第六局以7安打、狂攻6分，下半局猿隊回應5分大局，楊瑞承代打敲出三分砲，但猿隊屢次進逼，悍將隊都能再次擴大分差，高國輝單場4安打、貢獻4分打點，拿下單場MVP。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言