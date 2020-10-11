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中職／悍將打擊大戰轟贏桃猿 兄弟收全年勝率第一

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中華職棒11日在桃園球場進行樂天桃猿隊與富邦悍將隊賽事，終場富邦悍將以15：11擊敗樂天桃猿。記者季相儒／攝影
中華職棒11日在桃園球場進行樂天桃猿隊與富邦悍將隊賽事，終場富邦悍將以15：11擊敗樂天桃猿。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊洋投索沙只休4天再度先發，見證一場瘋狂打擊大戰，悍將隊以15：11擊敗樂天桃猿隊，續居下半季龍頭，索沙先發5局、失6分（責失2分），拿下第15勝，單周共投237球；猿隊輸球，也確定中信兄弟收下全年勝率第一，在總冠軍賽握有主場優勢。

悍將隊今天的表訂先發投手江國豪，因手肘骨刺下二軍，昨晚賽後決定由索沙先發，他才剛在周二出賽用了135球，只休4天再為球隊扛下重要戰役。

索沙分別在第二局和第五局失分，都因隊友的失誤讓失血擴大，第二局是捕手林宥穎的2次傳球失誤，第五局則為三壘手辛元旭的守備失誤，讓索沙先發5局被敲9安打、失6分，只有2分為責失分。

索沙收下第15勝，再度追上中信兄弟隊洋投德保拉，他的近8場先發，悍將隊取得全勝，他也收下個人7連勝。

猿隊先發投手翁瑋均挑戰10勝球季，一度握有3：0領先，但他先在第三局挨了高國輝的兩分砲，第四局危機持續擴大，陳凱倫的安打送回追平分，李宗賢以高飛犧牲打進帳超前分，高孝儀、高國輝的二壘打都有分數進帳，悍將隊單局掃回5分逆轉。

翁瑋均投完4局下班，被敲8安打、失7分，8月29日拿下第9勝後，接下來連6場先發叩關10勝失利。

兩隊進入牛棚作戰後，火力持續加碼，悍將隊第六局以7安打、狂攻6分，下半局猿隊回應5分大局，楊瑞承代打敲出三分砲，但猿隊屢次進逼，悍將隊都能再次擴大分差，高國輝單場4安打、貢獻4分打點，拿下單場MVP。

中華職棒11日在桃園球場進行樂天桃猿隊與富邦悍將隊賽事，富邦悍將高國輝今天6打數4安打4分打點，包含一支三局上擊出的兩分打點全壘打，獲得單場MVP。記者季相儒／攝影
中華職棒11日在桃園球場進行樂天桃猿隊與富邦悍將隊賽事，富邦悍將高國輝今天6打數4安打4分打點，包含一支三局上擊出的兩分打點全壘打，獲得單場MVP。記者季相儒／攝影

中華職棒11日在桃園球場進行樂天桃猿隊與富邦悍將隊賽事，富邦悍將先發投手索沙主投五局失6分（2分為自責分）奪下勝投。記者季相儒／攝影
中華職棒11日在桃園球場進行樂天桃猿隊與富邦悍將隊賽事，富邦悍將先發投手索沙主投五局失6分（2分為自責分）奪下勝投。記者季相儒／攝影

中華職棒11日在桃園球場進行樂天桃猿隊與富邦悍將隊賽事，樂天桃猿先發投手翁瑋均主投4局失7分吞敗。記者季相儒／攝影
中華職棒11日在桃園球場進行樂天桃猿隊與富邦悍將隊賽事，樂天桃猿先發投手翁瑋均主投4局失7分吞敗。記者季相儒／攝影

索沙 高國輝

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