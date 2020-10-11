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中職／獅隊泰迪好投5連勝 兄弟吞下2連敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅先發投手泰迪。 報系資料照
統一獅先發投手泰迪。 報系資料照

中信兄弟隊因先發投手缺人，派出陳柏豪採投手車輪戰，策略未能奏效，以3：7敗給統一獅隊，吞下2連敗，要確定拿下年度勝率第一，只能靠另一場樂天桃猿隊輸球。

獅隊首局就率先開張，江亮緯因為陳傑憲不適，本季首次打第二棒，就在1局上轟出陽春砲，也是本季首轟；3局上蘇智傑在二三壘有人的安打帶有2分打點，4局上投手彭識穎出狀況，單局2次四壞加1次觸身球，獅隊3支安打敲回4分。

陳柏豪生涯前99次出賽都是後援，今天首次先發，出賽數剛好滿百，也投出個人單場新高的53球（原紀錄51球），不過僅投2.1局，被敲4安，失3分吞敗。

獅隊先發投手泰迪出現3次四壞球加1次觸身，不過僅被敲3安，投完6局壓制兄弟打線，無失分退場，拿下本季第5勝，尚未嘗過敗績。

兄弟直到7局下獅隊換投後才打破鴨蛋，高宇杰二壘打、王威晨失誤上壘，張志豪從傅于剛手中轟出三分砲，連續兩場開轟，將本季全壘打數推進到26轟，追平去年締造的個人單季新高。

中信兄弟在今天賽前全年度勝率第一「M1」，隊史過去曾拿下5次年度勝率第一，分別是在1992年、1994年、2002年、2003年、2016年。

中信兄弟 樂天桃猿

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