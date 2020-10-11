棒球／沒忘記中文 川崎宗則：中職是第一目標

前味全龍隊日籍球星川崎宗則今年加入日本BC獨立聯盟栃木隊，持續以球員身分活躍，不過在接受電視節目訪問時，川崎宗則直言自己的第一目標仍是中華職棒，還秀了一下持續複習的中文「我是川崎宗則」。

川崎宗則今年9月加入栃木隊，與前隊友西岡剛再度攜手合作，也在日前接受MBS電視台訪問，與狩野惠輔的對談內容在昨天播出。

被問到是否打算回到日本職棒，川崎宗則表示，日本職棒不是自己的目標，「與此相比，我的目標是中華職棒的台灣球隊。」

川崎宗則在2019年曾來台，以球員兼教練的身分加入味全龍隊，為期半年，讓他的棒球觀有所改變，「很有趣，我自己想要到台灣再打一次球，語言也都還記得，到台灣打球是我的第一目標」。

從大聯盟到台灣，川崎宗則能夠適應不同語言，展現個人的獨特魅力，也吸引不少人氣，他也透露，關鍵不是特別去學習，而是多跟人聊天，自然會學會，也用中文說了一句「我是川崎宗則」。