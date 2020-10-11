中職／10勝差一步先遇傷情 江國豪：還有很多年

富邦悍將隊新人投手江國豪本季已累積9勝，能否達陣10勝球季，現在要看他的手肘骨刺是否聽話，若本季無法再上、挑戰第10勝，他放寬心，「沒關係，還有很多年。」

江國豪今年的勝投分布很不平均，上半季4勝都對統一獅隊取得，下半季5勝都拿中信兄弟隊開刀，倒是對樂天桃猿隊還沒拿到勝投，今天照輪值將對上猿隊，但他因手肘骨刺問題下二軍，改由索沙臨陣登板。

江國豪表示，前一場投到第七局開始感覺不對勁，「力量無法連貫，第一次遇到這種狀況。」他明天將到醫院檢查，確認傷情，「這段時間先盡量休息，看看明天檢查結果怎樣。」

球季已經進入尾聲，江國豪下二軍後需滿10天才能歸隊，悍將隊在10月20日後還有3場比賽要打，他仍有機會挑戰10勝，但他也說還是要看檢查結果、傷勢狀況，不會勉強本季再上，即便差1勝無法達成10勝球季，他說：「以後還有很多年。」

今天留下的先發空缺，在悍將隊教練團討論後，由周二已用135球的索沙補上，江國豪說：「辛苦他了。」