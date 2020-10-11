中職／陳晨威40盜本想挑戰堂哥 陳家駒要他「去跑別人」

樂天桃猿隊快腿陳晨威昨天跑出單季第40盜，寫下中職最年輕紀錄，其實他早在本周稍早對戰中信兄弟隊時，就想達陣40盜，提前跟堂哥陳家駒預告「我要跑喔！」還被陳家駒勸阻：「不要跑我啦！」

陳晨威本季在盜壘榜上獨走，獎項早已是囊中物，只差在數字將會推進到哪裡，昨天完成單季40盜，他也覺得有成就感。

「算是給自己的一個肯定吧！有善用自己的優勢去達成紀錄。」他表示，季前沒有設定盜壘次數，「只是想說有機會就幫助球隊。」

猿隊上一位拿下盜壘王的球員，是在2014到2016年完成三連霸的林智平，他也會針對學弟的缺失與他經驗分享。陳晨威表示，「有陣子成功率比較不高，他會提醒我一些小地方、哪裡沒有做好，只要有看到就會提醒我。」

一上壘就蠢蠢欲動，投手的「防盜系統」也會啟動，對他嚴加看管，但陳晨威對此倒是認為，那並非自己的最大課題，「看管我比較緊是正常的，主要還是自己在狀況不好時比較少上壘，一上壘節奏變得比較生疏，不好抓投手節奏、起跑抓不準。」

兄弟捕手陳家駒是陳晨威的堂哥，兩人常在場上有「現實兄弟」般的互動，互嗆、互嘴是日常，陳晨威就透露，前幾天對上兄弟時，由於自己已經39盜，一上打擊區就先跟堂哥預告，「我差一次，等一下要跑喔！」

至於陳家駒怎麼回應？陳晨威說：「他說，你不要跑我，去跑其他人啦！」