快訊

八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將推索沙先發 曾總：有在預期內

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
悍將先發投手索沙。報系資料照
悍將先發投手索沙。報系資料照

富邦悍將隊今天確定推出超強洋投索沙投1休4出戰，樂天桃猿隊總教練曾豪駒也說不意外，「沒有去猜，但有在預期內。」猿隊則照輪值，由翁瑋均先發，第六度叩關單季10勝。

江國豪因手肘骨刺問題下二軍，悍將隊今天的輪值出現空缺，悍將隊昨天一時之間拿不定主意，先不預告此戰先發投手，今天上午練球前，洪一中才對媒體宣布，「就是索沙。」

儘管是在危急時刻接下先發，但他從周二投完就滿腔熱血要投這場，洪總也說：「他從上一場投完就一直在準備了。」

對手蓋牌先發投手，曾豪駒表示，不會對備戰有影響，「雖然不是那麼確定，但有稍微想過可能會是索沙。」他指出，江國豪受傷臨時不能投，推出索沙可以理解，也是很好的人選。

索沙近期取得6連勝，過程中包括對猿隊先發兩場，合計17局僅失1分。

猿隊下周有4場比賽，先是周二與周三在台南球場出戰統一獅隊，接著周末二連戰中信兄弟隊，曾總表示，先發投手調度，先等這場打完再看看，威拉諾也一直在準備，「希望他保持在準備好的狀態，在我們需要時就可以上。」

索沙 江國豪 曾豪駒

延伸閱讀

中職／就是索沙！休4天登板戰猿隊 考驗體力條

中職／江國豪骨刺下二軍 悍將隊周日先發不公布

中職／全速球對決敗給索沙 陳傑憲讚霸氣又韌性

中職／完投多在下半季 索沙歸功防護員幫忙

相關新聞

中職／就是索沙！休4天登板戰猿隊 考驗體力條

富邦悍將隊今天的先發投手終於亮牌，洋投索沙投1休4再扛先發，前一戰熱投135球，今天再戰樂天桃猿隊，考驗他的「體力條」到...

中職／悍將推索沙先發 曾總：有在預期內

富邦悍將隊今天確定推出超強洋投索沙投1休4出戰，樂天桃猿隊總教練曾豪駒也說不意外，「沒有去猜，但有在預期內。」猿隊則照輪...

中職／10勝差一步先遇傷情 江國豪：還有很多年

富邦悍將隊新人投手江國豪本季已累積9勝，能否達陣10勝球季，現在要看他的手肘骨刺是否聽話，若本季無法再上、挑戰第10勝，...

中職／陳晨威40盜本想挑戰堂哥 陳家駒要他「去跑別人」

樂天桃猿隊快腿陳晨威昨天跑出單季第40盜，寫下中職最年輕紀錄，其實他早在本周稍早對戰中信兄弟隊時，就想達陣40盜，提前跟...

中職／江辰晏歸隊 先發2連勝護龍頭

下半季王座進入中信兄弟隊的射程內，統一獅與富邦悍將隊昨晚都先穩住自己陣腳，獅隊以7：2擊敗兄弟，悍將則以6：2擊敗樂天桃...

中職／猿想抓放 兄弟也能拆招

樂天桃猿隊雖有「抓放」期待，但發展不見得會照劇本走，目前兄弟處於主動優勢，也擁有「挑選」權利，諜對諜的好戲還有得瞧。

中職／悍將贏球下一步更難 先發投手還要再思考

富邦悍將隊明天先發投手重責誰扛，教練團直到今晚比賽結束仍沒答案，總教練洪一中說：「還要思考一下，很難。」

中職／米蘭達燃燒132球吞敗 兄弟輸獅隊攻頂失利

中信兄弟隊放眼全年勝率第一和下半季王座，今天沒能如願，洋投米蘭達在第六局被敲4安打、失3分，戰局遭到翻盤，終場以2：7不...

中職／悍將隊15安擊敗猿隊 保住排頭領先優勢

富邦悍將隊力保下半季排頭，今晚對戰樂天桃猿隊火力大放送，全場擊出16支安打，以6：2擊敗猿隊，中止2連敗。

中職／陳晨威跑出隊史第1500盜 並改寫最年輕40盜紀錄

樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場出戰富邦悍將隊，陳晨威首局獲保送後盜壘成功，完成猿隊隊史1500盜的同時，個人也完成史上最年輕...

中職／臨時被叫上一軍 陳韋霖從床上跳起

富邦悍將隊投手江國豪骨刺下二軍，今天將自主培訓球員陳韋霖拉上一軍，昨天收到通知立即趕到球隊會合，一軍初體驗感覺興奮，「練...

中職／洋將沒準備好 洪總說春訓結束就決定名次了

和其他3隊相比，富邦悍將對想要搶進季後賽相對辛苦，只剩拿到下半季冠軍一途，總教練洪一中說：「這告訴我們，一開始就要準備好...

熱門新聞

NBA／巴特勒戰到力竭畫面瘋傳 教頭：成為冠軍前的模樣

中職／洋將沒準備好 洪總說春訓結束就決定名次了

NBA／巴特勒5項數據領先全隊 詹姆斯之後第一人

中職／生涯前99場都後援 陳柏豪百出賽就是先發處女秀

中職／猿想抓放 兄弟也能拆招

NBA／佛蓋爾賽後痛批判決 裁判報告不認為出現誤判

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。