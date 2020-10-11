中職／悍將推索沙先發 曾總：有在預期內

富邦悍將隊今天確定推出超強洋投索沙投1休4出戰，樂天桃猿隊總教練曾豪駒也說不意外，「沒有去猜，但有在預期內。」猿隊則照輪值，由翁瑋均先發，第六度叩關單季10勝。

江國豪因手肘骨刺問題下二軍，悍將隊今天的輪值出現空缺，悍將隊昨天一時之間拿不定主意，先不預告此戰先發投手，今天上午練球前，洪一中才對媒體宣布，「就是索沙。」

儘管是在危急時刻接下先發，但他從周二投完就滿腔熱血要投這場，洪總也說：「他從上一場投完就一直在準備了。」

對手蓋牌先發投手，曾豪駒表示，不會對備戰有影響，「雖然不是那麼確定，但有稍微想過可能會是索沙。」他指出，江國豪受傷臨時不能投，推出索沙可以理解，也是很好的人選。

索沙近期取得6連勝，過程中包括對猿隊先發兩場，合計17局僅失1分。

猿隊下周有4場比賽，先是周二與周三在台南球場出戰統一獅隊，接著周末二連戰中信兄弟隊，曾總表示，先發投手調度，先等這場打完再看看，威拉諾也一直在準備，「希望他保持在準備好的狀態，在我們需要時就可以上。」