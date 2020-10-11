中職／就是索沙！休4天登板戰猿隊 考驗體力條

富邦悍將隊今天的先發投手終於亮牌，洋投索沙投1休4再扛先發，前一戰熱投135球，今天再戰樂天桃猿隊，考驗他的「體力條」到底有多長。

悍將隊今天原訂的先發投手為江國豪，他在昨天因右手肘骨刺進入傷兵名單，讓教練團一個頭兩個大，一時之間生不出先發投手，只能回報聯盟，不預告此戰先發投手，為公平起見也同樣不公布猿隊先發。

悍將隊的應變選項為索沙投1休4或祭出車輪戰，直到昨天賽後，總教練洪一中的答覆仍是再研議，今天上午亮牌，確認由索沙本周二度登板。

索沙本季已奪14勝4敗、防禦率3.49，他的近7場先發，悍將隊取得全勝，他個人也收下6連勝，一出馬就是悍將隊的贏球保證。

索沙今天再上的隱憂，在於他周二面對統一獅隊才剛投了新高的135球，在僅休4天的情況下，體力恢復將是一大考驗。

總教練洪一中表示，啟用索沙投1休4，沒有任何理由，就是昨天賽後教練團討論的結果。