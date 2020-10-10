我是MVP／棒子打斷還是二壘打 范國宸當功臣

比賽時間：10/10 星期六（編號第233場）

對戰組合：

富邦悍將vs.中信兄弟

MVP :

富邦悍將 范國宸

單場成績：

三安、兩分打點、勝利打點

富邦悍將隊昨晚安打不少，最重要的一擊由范國宸負責，首局上的「斷棒」二壘打送進兩分奠定勝基，「剩下沒幾場比賽，一步一步、一勝一勝拿」。

前天比賽，悍將隊有很多得分機會，但打者在得點圈打擊沒把握好，賽後教練跟球員說，「得點圈有跑者時，千萬不要急著打」。

范國宸把這些話記住，昨役首局上在一、二壘有跑者戰況仔細選球，一支二壘打送回兩分，助隊從頭領先到結束。

范國宸說：「現在戰局比較緊繃，教練要我們確實擊球，把球打強勁就好，這樣才有機會把跑者送回來。」

今年球季，范國宸守備狀況多，難免影響到打擊表現，「球季中段的守備表現，確實到影響打擊，但之後教練幫忙把打擊動作調整回來，」他說：「現在打擊就是打擊、守備就是守備。」

悍將隊球員現在目標一致，范國宸說，能先拿一勝就是一勝，「不去想後面的事情，把今天的比賽、當下的事情做好就好」。