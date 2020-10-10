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中職／悍將贏球下一步更難 先發投手還要再思考
富邦悍將隊明天先發投手重責誰扛，教練團直到今晚比賽結束仍沒答案，總教練洪一中說：「還要思考一下，很難。」
因為江國豪列傷兵，悍將隊投手調度出現問題，明天先發投手難產，洪總強調，不是索沙就是車輪戰，「若是輪流投，王尉永或林晨樺都可以先上，一個人投一、兩局」。
悍將隊先發洋投邦威今晚投完5局（110球）退場，雖拿到勝投，但洪一中認為，用球數還是很多，「他的球其實不好打，問題就是只能投差不多5局」。
前一場出賽，邦威對中信兄弟隊投7.1局、被敲兩安，洪總說：「是他來台最好的一次，其他比賽平均大概就是5局，如果球數能節省、控球好一點的話，滿有威力。」
邦威出賽，悍將隊牛棚就會多些投手待命，今晚在領先戰況退場，教練團決定讓林羿豪先上，讓洪一中意外的是，「老皮」的投球數超級省。
6、7局，林羿豪各投8球結束任務，原本想讓他續投，洪總說：「但他很久沒投超過兩局，想想就算了，讓賴鴻誠、陳鴻文解決後兩局。」
今晚雖贏球，也敲出16支安打，但洪一中覺得打者有點太急，「5局滿壘時，對手只用3球抓下3個出局數」，安打不少、得分效益卻不理想，洪一中說：「打擊教練要想想怎麼調整。」
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