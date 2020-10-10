中職／米蘭達燃燒132球吞敗 兄弟輸獅隊攻頂失利

中信兄弟隊放眼全年勝率第一和下半季王座，今天沒能如願，洋投米蘭達在第六局被敲4安打、失3分，戰局遭到翻盤，終場以2：7不敵統一獅隊，下半季戰績仍落在獅隊與富邦悍將隊之後，全年勝率第一也還要再等等。

兄弟首局就靠周思齊在二、三壘有人時敲出安打，先搶下1分，張志豪也在五局下挹注陽春砲，本季第25轟出爐。

米蘭達的控球不穩，替自己帶來麻煩，第五局2保送後，林靖凱敲出安打送回1分，第六局同樣在保送蘇智傑後，開啟獅隊的攻勢，高國慶、陳鏞基、林祖傑、林祐樂都敲出安打，單局攻下3分取得領先。

米蘭達今天再次叩關10勝失利，他以個人新高的132球投7局，被敲6安打、丟掉4分，投出7三振、5保送，前6局投完球數已達109球，七局續投，對陳傑憲、林安可、蘇智傑連飆3K，完全燃燒並未等到隊友的逆轉，鄭佳彥九局更挨了郭阜林的三分砲為比賽定調。

江辰晏先發5.1局被敲4安打、失2分，拿下本季第6勝，回到一軍後連兩場先發奪勝。

兄弟靠一波4連勝在下半季戰績榜上急起直追，賽前落後悍將與獅隊僅0.5場勝差，全年勝率第一魔術數字也只剩M2，但此役輸給獅隊，雙王座都無法在今天攻頂，全年勝率第一靠悍將隊擊敗樂天桃猿隊降到M1。