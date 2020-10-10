中職／悍將隊15安擊敗猿隊 保住排頭領先優勢

富邦悍將隊力保下半季排頭，今晚對戰樂天桃猿隊火力大放送，全場擊出16支安打，以6：2擊敗猿隊，中止2連敗。

猿隊今晚由王牌左投王溢正先發，首局便因兩次保送及范國宸、高國麟兩支二壘打失3分。

悍將隊在4局上靠林宥穎、李宗賢安打加張進德二壘打，再拿兩分，5局上無人出局攻占滿壘，提前打退王溢正。

5局打完，悍將隊擊出12支安打，沒有打者被三振，每局都攻占上壘。

猿隊陳晨威在首局下獲保送上壘，隨後成功盜上二壘，完成隊史第1500盜、個人單季40盜，成為中職最年輕40盜的快腿，也是聯盟第9人、第16次達成單季40盜。

猿隊在1、5局各追回1分，目前排名依舊墊底，且是下半季首支苦吞30敗（24勝）的球隊。

悍將隊先發洋投邦威投5局、被敲5支安打、失兩分責失，投出6次三振、3次保送，拿到個人本季第4勝（3敗）、對戰猿隊2連勝。

今晚賽前，悍將隊和獅隊並列排頭，但只領先中信兄弟隊0.5場勝差，擊敗猿隊後，繼續在首位保有優勢。