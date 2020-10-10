聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／陳晨威跑出隊史第1500盜 並改寫最年輕40盜紀錄
樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場出戰富邦悍將隊，陳晨威首局獲保送後盜壘成功，完成猿隊隊史1500盜的同時，個人也完成史上最年輕40盜的紀錄挑戰。
今晚賽前，猿隊歷年已累積1499盜壘成功，陳晨威沒讓這個數據停留太久，首局上壘後立刻推進，隊史1500盜在比賽開打沒多久後完成。
猿隊隊史第1盜是洋將歐斯納在2003年3月8日第一金剛隊時期寫下，第1000盜在2015年6月16日、於高雄澄清湖棒球場對戰義大犀牛隊之戰達成，由林智平跑出。
這是盜壘成功，也是陳晨威本季第40盜，成為史上第9位（16次）單季跑出40盜的快腿，目前擔任悍將隊教練的黃甘霖，生涯有5度單季40盜的紀錄。
前8位單季40盜球員，中信鯨隊紀俊麟完成時年紀最輕，他在2003年跑出40盜，當時年齡是23歲又171天，陳晨威目前未滿23歲。
陳晨威本季在盜壘成功排行榜遙遙領先，目前排第2位的悍將隊李宗賢，只有24次，年度盜壘王已是囊中物。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言