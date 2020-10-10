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中職／陳晨威跑出隊史第1500盜 並改寫最年輕40盜紀錄

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場出戰富邦悍將隊，陳晨威完成猿隊隊史1500盜的同時，個人也完成史上最年輕40盜的紀錄挑戰。 報系資料照／記者余承翰攝影
樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場出戰富邦悍將隊，陳晨威完成猿隊隊史1500盜的同時，個人也完成史上最年輕40盜的紀錄挑戰。 報系資料照／記者余承翰攝影

樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場出戰富邦悍將隊，陳晨威首局獲保送後盜壘成功，完成猿隊隊史1500盜的同時，個人也完成史上最年輕40盜的紀錄挑戰。

今晚賽前，猿隊歷年已累積1499盜壘成功，陳晨威沒讓這個數據停留太久，首局上壘後立刻推進，隊史1500盜在比賽開打沒多久後完成。

猿隊隊史第1盜是洋將歐斯納在2003年3月8日第一金剛隊時期寫下，第1000盜在2015年6月16日、於高雄澄清湖棒球場對戰義大犀牛隊之戰達成，由林智平跑出。

這是盜壘成功，也是陳晨威本季第40盜，成為史上第9位（16次）單季跑出40盜的快腿，目前擔任悍將隊教練的黃甘霖，生涯有5度單季40盜的紀錄。

前8位單季40盜球員，中信鯨隊紀俊麟完成時年紀最輕，他在2003年跑出40盜，當時年齡是23歲又171天，陳晨威目前未滿23歲。

陳晨威本季在盜壘成功排行榜遙遙領先，目前排第2位的悍將隊李宗賢，只有24次，年度盜壘王已是囊中物。

陳晨威 棒球 樂天桃猿

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