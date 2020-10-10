中職／臨時被叫上一軍 陳韋霖從床上跳起

富邦悍將隊投手江國豪骨刺下二軍，今天將自主培訓球員陳韋霖拉上一軍，昨天收到通知立即趕到球隊會合，一軍初體驗感覺興奮，「練習時就有很多球迷」。

陳韋霖曾效力台北興富發隊，很被投手教練黃欽智看好，鼓勵他挑戰職棒、提升自己的能力，但3度參加中職選秀都未獲得青睞，只能跟悍將隊簽下自主培訓合約。

昨晚陳韋霖已經躺上床、看電視準備睡覺，突然接到上一軍的電話，「立刻從床上跳起來」，他很感謝教練團給機會，也希望能發揮實力。

二軍最近安排練習賽，陳韋霖投3場出賽、6局、無失分，今天到球場後，先跟教練團打招呼，教練們也鼓勵他好好加油。

陳韋霖最快球速約143公里，武器球是變速球和滑球，「運用控球優勢，破壞打者節奏」，是他在一軍比賽的投球策略。教練團暫時讓他在牛棚待命，準備隨時登場。