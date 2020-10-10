中職／洋將沒準備好 洪總說春訓結束就決定名次了

和其他3隊相比，富邦悍將對想要搶進季後賽相對辛苦，只剩拿到下半季冠軍一途，總教練洪一中說：「這告訴我們，一開始就要準備好，不要每年都玩下半季。」

洪總甚至認為，「在春訓結束時、其實名次就決定了，3、4名的球隊一定都是沒準備好，我們跟統一獅隊相同，就是洋將沒準備好，這個問題，明年要注意了」。

但洪一中認為，悍將隊目前機會還是很大，「不想那麼多，我們比較難打、沒得選，雖然只有一條路，還是得加油」。

沒有在一開始就準備好，到後面也沒有什麼「步數」，洪總說：「上半季如果洋將不行還能換人，球員狀況不好可以休息調整，不行每年都玩下半季，上半季都放棄。」

洪總勉勵球員，不要滿腦子想要總冠軍賽賽，「雖然每個人都想要，但這不是想要就會有的，還是要把該做的東西做好才有辦法，現在就打吧，該你的就是你的」。