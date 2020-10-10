中職／抓放對手爭取季後門票 洪一中：任誰都會

近日球迷熱議比賽「抓放」對手的狀況，富邦悍將隊總教練洪一中認為，「故意抓放其實很正常，任誰都會」。

猿隊爭奪下半季冠軍難度高，想要參與季後賽，必須中信兄弟隊下半季冠軍，日前對戰，便在賽後臨時拉下原定先發洋投，更換為本土投手萬昭清頂替先發。

洪總表示，「有人說樂天故意抓放，其實這很正常，因為大家都想打季後賽，這是一定的道理」。

但臨時更換先發投手，洪一中無法認同，「這一點做不對，公布了再換，感覺很不舒服，如果是有傷，就直接下二軍、10天傷兵名單，不然大家都可以隨便講」。

這樣的抓放問題，改成單一賽制是否能有改善，洪總更不認為如此，「在當初設計時、已經討論過N次，就是選擇上、下半季最好」。

洪一中說：「現在球隊沒有增加，回過頭來討論還是上、下半季好，除非有6隊、兩個聯盟（8隊）再來考慮、思考，這樣才有差。」

抓放狀況不是今年才發生，「已經好幾次，每次出現就開始討論（賽制），然後明年遇到又忘記了，繼續再討論」，洪總說：「為什麼會一直沿用，就是討論出來、還是覺得上、下半季比較好。」

半季賽制比較適合，洪一中不認為自己講的一定對，「但這跟本壘衝撞是一樣的道理，條例沒有增加或減少，怎麼討論結果都一樣、不會改變」。

洪總說，賽制不管是上、下半季，還是單一球季都沒關係，「只要公平就好，大家條件都一樣」。