中職／生涯前99場都後援 陳柏豪百出賽就是先發處女秀

中信兄弟隊明天出戰統一獅隊，先發投手推出誰？總教練丘昌榮保持神秘，今天答案揭曉，21歲陳柏豪的生涯前99場出賽都是後援，第100場出賽將迎接先發處女秀，將同場遭遇投1休4再登板的獅隊洋投泰迪。

中職下半季戰績膠著，兄弟落後並列首位的獅隊、富邦悍將隊僅0.5場勝差，今天就有機會攻頂，持續朝挑戰包辦上、下半季冠軍的目標前進。

明天一戰的先發投手，丘總一路蓋牌，今天人選公布果然出現奇兵，陳柏豪從2017年10月7日在一軍初登板，累積99場出賽全部都是後援，單場最多投球局數為3局、最多用球數為51球，明天將是他首度擔任先發投手出賽。

陳柏豪生涯共對獅隊後援出賽39場，對戰防禦率為5.90，生涯被敲7發全壘打，有5轟是出自獅隊，他本季挨的2轟都是林安可下的重手。

兄弟洋投羅傑斯在9月26日下二軍，按規定明天已滿15天可重返一軍，但兄弟未推派他先發，在下周與悍將隊之戰歸隊的機率大增。