聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／江國豪骨刺下二軍 悍將隊周日先發不公布
下半季爭冠關鍵時刻，富邦悍將隊投手江國豪骨刺下二軍，至少跳過兩次先發，讓總教練洪一中傷透腦筋，明天比賽無法依慣例排出先發投手。
江國豪上禮拜投完之後、感覺沒有力，下來後覺得只休一下就好，沒想到昨天投還是不好，洪總說：「明天投手再看吧，突發狀況不知道要拉誰。」
明天悍將隊在桃園棒球場對戰樂天桃猿隊，聯盟表示，因為富邦悍將隊不公布先發投手，為公平起見，這個比賽組合的先發投手不公布。
明天要讓誰先發，洪總直搖頭，只說：「索沙已經講過3次（投1休4）了，如果先投，下周2也是很重要的比賽。」怎麼排都有問題。
悍將隊目前先把自行培訓的左投陳韋霖拉上一軍待命，但洪一中說：「現在沒有奇兵，剩沒幾場，明天比賽不是索沙，就是投手車輪戰。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言