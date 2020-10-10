中職／江國豪骨刺下二軍 悍將隊周日先發不公布

下半季爭冠關鍵時刻，富邦悍將隊投手江國豪骨刺下二軍，至少跳過兩次先發，讓總教練洪一中傷透腦筋，明天比賽無法依慣例排出先發投手。

江國豪上禮拜投完之後、感覺沒有力，下來後覺得只休一下就好，沒想到昨天投還是不好，洪總說：「明天投手再看吧，突發狀況不知道要拉誰。」

明天悍將隊在桃園棒球場對戰樂天桃猿隊，聯盟表示，因為富邦悍將隊不公布先發投手，為公平起見，這個比賽組合的先發投手不公布。

明天要讓誰先發，洪總直搖頭，只說：「索沙已經講過3次（投1休4）了，如果先投，下周2也是很重要的比賽。」怎麼排都有問題。

悍將隊目前先把自行培訓的左投陳韋霖拉上一軍待命，但洪一中說：「現在沒有奇兵，剩沒幾場，明天比賽不是索沙，就是投手車輪戰。」