中職／陳韋霖升一軍謝悍將給機會 黃欽智勉勵提升能力

富邦悍將隊左投陳韋霖3度選秀落選、與球隊簽自主培訓合約，今天首度升上一軍；陳韋霖曾效力台北興富發隊，是黃欽智十分看好的球員，黃欽智鼓勵他面對新的挑戰、好好提升能力。

陳韋霖先前效力業餘台北興富發棒球隊，當時陣中投手教練、具職棒資歷的黃欽智十分讚許他，說陳韋霖很認真，多次落選可能是因為身體太過單薄的關係，認為陳韋霖直球尾勁很好，有在職棒舞台生存的能力。

陳韋霖今年再度挑戰中職選秀、還是沒能獲得球隊青睞，與富邦悍將隊簽下自主培訓合約、展開職棒生涯，他感謝教練團給機會，也希望可以在職棒舞台好好發揮實力。

因為中職二軍賽事已經結束，悍將隊二軍近期安排友誼賽，陳韋霖表示，友誼賽出賽表現不錯，3場出賽投6局無失分，昨天晚上躺在床上看電視，接到上一軍的電話從床上跳起來。

陳韋霖到一軍報到，直言雖然比賽還沒開打，但跟二軍的感覺很不一樣，有跟教練團打招呼，教練也要他好好加油；陳韋霖表示，在確定要簽下自主培訓合約，教練黃欽智跟自己說了很多話，「要我好好加油，面對新的環境、新的挑戰，要好好提升能力」。

陳韋霖生涯最快球速約143公里，直球均速137、138公里左右，武器球是變速球和滑球，今天升上一軍牛棚待命；儘管球速不快，但他希望運用控球優勢，破壞打者節奏，一軍每名打者都想碰到，也表示因為家人住在南投，應該不會到場、會在家裡看電視。