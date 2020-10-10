日職／陳冠宇1局無失分 羅德輸掉攻頂之戰

羅德隊的太平洋聯盟攻頂之戰踢到鐵板，今天以1：5不敵軟銀鷹隊，退回1場勝差落後，台灣左投陳冠宇在第六局登板，被敲1安打、無失分，防禦率下修3.52。

兩支洋聯領先隊伍昨天展開三連戰，羅德首戰贏球後，兩隊沒有勝差，軟銀僅以千分之一勝率優勢占據首位，今天再度交鋒，軟銀先發投手東浜巨演出8局僅失1分好投，壓制羅德打線。

松田宣浩第二局的二壘打幫助軟銀先馳得點，栗原陵矢補上兩分砲，第三局輪到柳田悠岐建功，安打帶有1分打點，軟銀取得4：0領先，羅德在六局上以2支安打追回1分，陳冠宇下個半局就在1：4落後的局面上場中繼。

陳冠宇遭遇的首位打者就是此役開轟的栗原陵矢，耗了7球，仍讓他敲出內野安打，下一棒推進二壘，陳冠宇接著以連續兩個飛球出局，完成今日任務，投1局被敲1安打、無失分。

羅德在最後3局反攻無力，第九局中村獎吾、馬丁（Leonys Martín）敲出安打，攻占一、三壘，井上晴哉吞下再見三振。

羅德輸掉此戰後，再度落後給軟銀1場勝差，兩隊明天進行三連戰的最終戰，先發投手由和田毅對上美馬學。