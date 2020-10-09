中職／打高放低策略奏效 猿隊攻陷羅力

休息一天的卡本特感覺好多了，今晚對富邦悍將隊繳出6局失1分的好投，幫助樂天桃猿隊以13：2拿下勝利，中止4連敗，總教練曾豪駒表示：「卡本特這一場很盡力，完成這場重要的比賽」。

猿隊贏球後，與下半季並列第一的悍將、統一獅隊只剩3.5場勝差，曾總說：「球員們也都知道，這三場（悍將三連戰）很重要，大家將士用命，盡心盡力去打好」。

卡本特前3局略有不穩，4局上更因李宗賢的長打丟掉1分，卡本特透露，確實前3局投得有些辛苦，特別前2局一開始都被上壘，只能想辦法把局面穩住，「告訴自己，先抓下第一個出局數就好」。

昨天對中信兄弟隊之戰，原本安排卡本特先發，不過因身體不適延後一天，卡本特表示，當時背部有些不舒服，是「老症頭」，但與教練討論後，不希望以不完全的狀態登板，所以多休息一天，「多一點緩衝，雖然還不到最好狀態，前2局仍有狀況，但最終能幫助球隊贏球」。

卡本特好投也等到隊友反攻，「瞄準高球、放掉低球」的攻擊策略，讓猿隊攻破近期表現不錯的羅力，在第4、5局各攻下5分，曾豪駒表示，這是打擊教練擬定的策略，過往球隊面對羅力的引誘球常被吊到，「設定高一點的球，剛好掌握到」。