聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／打高放低策略奏效 猿隊攻陷羅力

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿以13比2擊敗富邦悍將，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
樂天桃猿以13比2擊敗富邦悍將，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影

休息一天的卡本特感覺好多了，今晚對富邦悍將隊繳出6局失1分的好投，幫助樂天桃猿隊以13：2拿下勝利，中止4連敗，總教練曾豪駒表示：「卡本特這一場很盡力，完成這場重要的比賽」。

猿隊贏球後，與下半季並列第一的悍將、統一獅隊只剩3.5場勝差，曾總說：「球員們也都知道，這三場（悍將三連戰）很重要，大家將士用命，盡心盡力去打好」。

卡本特前3局略有不穩，4局上更因李宗賢的長打丟掉1分，卡本特透露，確實前3局投得有些辛苦，特別前2局一開始都被上壘，只能想辦法把局面穩住，「告訴自己，先抓下第一個出局數就好」。

昨天對中信兄弟隊之戰，原本安排卡本特先發，不過因身體不適延後一天，卡本特表示，當時背部有些不舒服，是「老症頭」，但與教練討論後，不希望以不完全的狀態登板，所以多休息一天，「多一點緩衝，雖然還不到最好狀態，前2局仍有狀況，但最終能幫助球隊贏球」。

卡本特好投也等到隊友反攻，「瞄準高球、放掉低球」的攻擊策略，讓猿隊攻破近期表現不錯的羅力，在第4、5局各攻下5分，曾豪駒表示，這是打擊教練擬定的策略，過往球隊面對羅力的引誘球常被吊到，「設定高一點的球，剛好掌握到」。

羅力 曾豪駒 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／卡本特六局僅失一分 樂天13比2勝富邦

中職／卡本特6局失1分好投 中止猿隊4連敗

中職／羅力完成200場出賽 希望還能在台灣再多投100場

我是MVP／下半季第2勝終入袋 卡本特看得開

相關新聞

中職／羅根拉一把 林哲瑄跳出低潮「無底深淵 」

富邦悍將隊林哲瑄9月打擊率來到3成41，10月6日時也用一發三分砲宣告打擊手感強勢回歸，今天也回到第二棒，回想先前打擊狀...

中職／傷癒歸隊 王躍霖：球季還沒結束

樂天桃猿隊萬昭清昨日完成先發任務，今天下放二軍，拉上王躍霖填補牛棚戰力，在下半季關鍵期回到一軍，王躍霖表示：「回來就是好...

中職／呼應周董「還錢說」 馬傑森簽約金回饋球芽基金

樂天桃猿隊今天賽前舉行新秀加盟儀式，9名新人從領隊劉玠廷手中接過球帽，象徵正式加入，體驗到桃園球場的熱鬧氣氛，今年選秀會...

中職／打高放低策略奏效 猿隊攻陷羅力

休息一天的卡本特感覺好多了，今晚對富邦悍將隊繳出6局失1分的好投，幫助樂天桃猿隊以13：2拿下勝利，中止4連敗，總教練曾...

日職／宋家豪拆彈成功 0.2局無失分

樂天金鷲隊投手宋家豪今天登板拆彈成功，沒讓在三壘的西武獅隊台將吳念庭回壘得分，不過樂天最終仍以2：5敗給西武隊。

中職／卡本特6局失1分好投 中止猿隊4連敗

樂天桃猿隊洋投卡本特延後一天先發，繳出6局失1分的好投，加上打線16支安打猛攻，以13：2擊敗富邦悍將隊，中止4連敗，由...

中職／三冠王德保拉8局失2分 中信兄弟4連勝

中信兄弟隊洋投德保拉再展「三冠王」身手，8局失2分的好投，幫助球隊以5：2擊敗統一獅隊，拿下4連勝。

中職／詹子賢關鍵安打 中信5比2暫時領先統一

中華職棒在台中洲際棒球場進行中信兄弟對統一獅例行賽，中信派出德保拉先發，主投四局失兩分，統一派出布雷克先發，主投四局失五...

中職／中信主題日 路跑女神李佳穎熱力開球

中華職棒在台中洲際棒球場進行例行賽，賽前主題日活動邀請路跑女神李佳穎熱力開球，活動後獲得周思齊在兄弟女孩日的粉色實戰球衣...

日職／阪神虎球員接連染疫 社長將引咎辭職

日本讀賣新聞報導，日本職業棒球阪神虎隊球員接連確診武漢肺炎，相關人士露透，阪神虎球團社長揚鹽健治為負起責任，將引咎辭職

中職／猿隊臨時換萬昭清先發 曾總解釋原因

中信兄弟隊與樂天桃猿隊昨晚在台中洲際棒球場交手，因臨時更換投手搶走焦點，兄弟靠著6局攻下4分拉開差距，最終以8：5拿下3...

中職／岳東華二壘打逆轉獵猿 兄弟確定取得總冠軍門票

中信兄弟隊今晚靠著岳東華的清壘二壘打逆轉比分，最終以8：5擊敗樂天桃猿隊，全年勝率確定排名前二，加上手握上半季冠軍，確定...

熱門新聞

NBA／熱火第5戰贏球關鍵 巴特勒：比湖人得更多分

中職／岳東華二壘打逆轉獵猿 兄弟確定取得總冠軍門票

NBA／詹皇衝第4冠收視低迷 傳總裁席佛感到訝異

NBA／暴龍奪冠難以釋懷 德羅展：真是我的問題？

MLB／沃特、托瑞斯開轟續命 洋基逼進第五戰

NBA／拚第5戦捧冠 湖人換穿勝率100%黑曼巴戰袍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。