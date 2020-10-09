中職／卡本特6局失1分好投 中止猿隊4連敗

樂天桃猿隊洋投卡本特延後一天先發，繳出6局失1分的好投，加上打線16支安打猛攻，以13：2擊敗富邦悍將隊，中止4連敗，由於另一地中信兄弟贏球，兄弟與下半季第一名的悍將、統一獅隊僅剩0.5場勝差。

卡本特昨天身體不適，改由萬昭清先發，今天回到投手丘，先發6局被敲8安，前3局都被攻上得點圈，不過直到4局上才因為李宗賢的長打丟掉1分，另有6次三振、1次四壞，拿下本季第9勝。

面對1分落後，猿隊打線在4局下打了9人次，4支安打，攻下5分，5局下複製相同劇本，又打了剛好一輪，敲出5支安打中，包括林承飛的三分砲，再添5分，拉開到11：1。

6局下廖健富敲安送回1分後，詹智堯的安打帶有2分打點，也打進猿隊隊史第1萬分打點。

7局上猿隊投手朱俊祥連投2次四壞後，又失投打到林哲瑄頭部，所幸有頭盔保護，無大礙，滿壘後換上剛上一軍的王躍霖拆彈，只讓悍將靠高飛犧牲打拿1分。