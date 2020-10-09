中職／三冠王德保拉8局失2分 中信兄弟4連勝

中信兄弟隊洋投德保拉再展「三冠王」身手，8局失2分的好投，幫助球隊以5：2擊敗統一獅隊，拿下4連勝。

獅隊雖然在3局上靠著羅國龍、高國慶各敲出1分打點安打，取得2：0領先，不過4局下兄弟展開反擊，周思安打1分打點、詹子賢安打2分打點，陳文杰、陳家駒安打也各有1分打點，單局攻下5分超前，兩隊之後也未再得分。

兄弟先發投手德保拉度過3局亂流後回穩，6、7、8局都投出三上三下，108球投完8局，被敲8安，失2分，送出6次三振沒有保送，防禦率下降到3.31，拿下第15勝，累積176次三振，三項數據都居冠。

兄弟「守護神」」李振昌守下最後一局，被敲1安，送出2次三振，拿下第22次救援成功，甩開獅隊陳韻文，暫居救援榜第一。

聯盟目前唯一全勤的王威晨，今天先發擔任三壘手，守完1局上後，卻因左膝不適，在1局下被代打換下，不過根據聯盟規定，王威晨有守完1局，仍算1場出賽，維持全勤身分。