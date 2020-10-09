中職／呼應周董「還錢說」 馬傑森簽約金回饋球芽基金

樂天桃猿隊今天賽前舉行新秀加盟儀式，9名新人從領隊劉玠廷手中接過球帽，象徵正式加入，體驗到桃園球場的熱鬧氣氛，今年選秀會猿隊第一指名馬傑森、第二指名林子崴都認為能夠激勵自己，朝加入一軍邁進。

馬傑森以480萬元簽約金加盟，另有100萬元激勵獎金，目前已加入球隊訓練，雖然頂著「第一指名」光環，不過馬傑森說：「自己不會太在意頭銜，還是照著課表規劃，一步一步來」。

作為球芽基金培養出來的第一名職棒種子，馬傑森用實際行動感謝中信兄弟隊球星周思齊，也呼應他的「還錢說」，除了請設計公司設計「馬上還錢」T恤，未來也將簽約金用來資助花蓮縣光復國小一位學弟，未來十年的球芽獎學金。