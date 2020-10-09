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中職／呼應周董「還錢說」 馬傑森簽約金回饋球芽基金
樂天桃猿隊今天賽前舉行新秀加盟儀式，9名新人從領隊劉玠廷手中接過球帽，象徵正式加入，體驗到桃園球場的熱鬧氣氛，今年選秀會猿隊第一指名馬傑森、第二指名林子崴都認為能夠激勵自己，朝加入一軍邁進。
馬傑森以480萬元簽約金加盟，另有100萬元激勵獎金，目前已加入球隊訓練，雖然頂著「第一指名」光環，不過馬傑森說：「自己不會太在意頭銜，還是照著課表規劃，一步一步來」。
作為球芽基金培養出來的第一名職棒種子，馬傑森用實際行動感謝中信兄弟隊球星周思齊，也呼應他的「還錢說」，除了請設計公司設計「馬上還錢」T恤，未來也將簽約金用來資助花蓮縣光復國小一位學弟，未來十年的球芽獎學金。
猿隊今年第二指名林子崴則是以380萬元新台幣加盟，另有70萬元激勵獎金，對於桃園球場初體驗感到新鮮，「給自己一個目標，早點上一軍」，林子崴目前同樣加入球隊訓練，對於新生活滿適應的，「目標就是加強身體強度」。
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