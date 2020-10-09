聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／羅根拉一把 林哲瑄跳出低潮「無底深淵 」
富邦悍將隊林哲瑄9月打擊率來到3成41，10月6日時也用一發三分砲宣告打擊手感強勢回歸，今天也回到第二棒，回想先前打擊狀況不穩時期，林哲瑄坦言確實有「陷入無底深淵」的感覺。
攤開林哲瑄今年逐月打擊率，好壞變化明顯，林哲瑄表示，今年確實狀況有些起伏，低潮往往是心理因素，有時也會因為身體疲憊影響動作，「打不好的時候，容易鑽牛角尖，怎麼做都不對，好像陷入無底深淵，球場上沒有信心，就連訓練的品質也受到影響」。
不過林哲瑄在9月敲出15安、9分打點，包括2轟，10月至今也已轟出2發全壘打，打擊率剛好3成，打擊教練羅根在技巧、心態上的幫助，讓他走出低潮。
林哲瑄表示，羅根會用比較簡單的方式，讓球員很清楚知道現在該怎麼做，賽程到後段，也難透過大量訓練調整，不過賽前訓練時，能夠透過有品質的練習，很快的幫自己找到手感，「少量的揮棒，就能達到好效果」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言