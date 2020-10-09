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中職／傷癒歸隊 王躍霖：球季還沒結束
樂天桃猿隊萬昭清昨日完成先發任務，今天下放二軍，拉上王躍霖填補牛棚戰力，在下半季關鍵期回到一軍，王躍霖表示：「回來就是好好貢獻，球季還沒有結束」。
萬昭清昨天的生涯首先發，投3局失4分的表現，總教練曾豪駒表示：「內容不錯，不過畢竟原本後援為主，球數沒那麼多，3局有遇到狀況，整體來說還是完成任務」，曾豪駒也透露，未來萬昭清會以先發方向培養，慢慢把球數、局數拉長。
王躍霖在9月13日投完比賽後，感到腿部不適，起初以為抽筋，不過14日賽前傳接球仍不適，只能在牛棚待命，16日降下二軍，王躍霖表示，後來自己評估真的不行，為了不想造成球隊負擔，自請下二軍。
王躍霖感到不適的是右側臀部，不過跑步、訓練都沒問題，只有一個動作會痛，就是投完球後收腳的姿勢，他說：「還是第一次遇到這種狀況」。
不明的痠痛到醫院經過兩次核磁共振成像（MRI）檢查，沒有出現問題，醫生判斷應是疲勞導致肌肉出狀況，到二軍後接受教練建議，透過針灸方式治療，有所恢復。
下半季進入關鍵期，一軍教練團也很關心他的恢復進度，王躍霖說：「復健後期速度比較慢，但也告訴自己不能急，太急若二度傷害，反而回不了一軍」。
王躍霖後來在二軍投了4場實戰投球，一場比一場好，不過他坦言，還是會因為害怕動到臀部，導致投球動作不能確實完成，「還是告訴自己，動作要做確實」。
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