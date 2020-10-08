中職／岳東華二壘打逆轉獵猿 兄弟確定取得總冠軍門票

中信兄弟隊今晚靠著岳東華的清壘二壘打逆轉比分，最終以8：5擊敗樂天桃猿隊，全年勝率確定排名前二，加上手握上半季冠軍，確定取得總冠軍賽門票。

猿隊新秀萬昭清的生涯首次先發，投3局被敲5安又送出6次四壞，失4分，不過兄弟先發投手雷艾斯手臂出狀況，僅投2.1局失3分退場，李吳永勤墊檔抓到1個出局數後，廖乙忠接手卻在4局上丟掉2分，反以4：5落後。

6局下兄弟掌握猿隊投手張喜凱不穩，江坤宇在滿壘時選到保送先擠回追平分，岳東華再揮出二壘打，清空壘寶攻下3分，逆轉戰局，7局開始勝利組牛棚接手，鄭凱文、吳俊偉、李振昌各投1局無失分，守住勝利。

吳俊偉收下本季第24次中繼成功，超越2009年的麥特，位居隊史第二多，第一名是2013年真田裕貴創下的單季32次中繼成功，也是中職紀錄。

兄弟今天贏球後，統一獅隊在全年第一之爭淘汰出局，富邦悍將隊之前已淘汰，只剩下兄弟與猿隊相爭。兄弟若取得全年第一，確定免打挑戰賽；若兄弟全年第二，猿隊全年第一卻非下半季冠軍，猿隊須先與下半季冠軍進行挑戰賽。