爆米花聯盟／鄭浩均5局無失分 宋文華被敲再見安吞敗

爆米花棒球聯盟今天中華培訓隊與新北市隊交手的賽事，中培隊推出旅美小將鄭浩均先發，投5局無失分，不過最後一任投手宋文華被敲出再見安打，最終以0比1不敵新北市隊。

中培隊今天在青埔棒球場與新北市隊交手，中培隊推出來自道奇隊的鄭浩均先發，用66球投5局，僅被敲出1支安打，投2次保送、4次三振，無失分。之後李超投0.2局被敲2支安打，留下一、二壘有人局面，不過莊陳仲敖登板守住危機，總計投1.1局被敲1支安打，無失分。

雙方一直以0比0僵持不下，到了8局下，中培隊派出來自教士隊的宋文華後援，投出觸身球後，新北市利用犧牲觸擊進占二壘，接著宋文華送出三振，再被李君國敲出安打，不過左外野手邱辰直接傳回本壘，守住這1分。

宋文華9局下續投，1出局被陳豪敲安打後，因犧牲觸擊二壘有人，接著投出保送，最後被謝彤恩擊出再見內野安打，終場新北市隊以1比0擊敗中培隊，宋文華吞下敗投。

新北市隊先發投手吳仁傑用93球主投7.2局，僅被敲4支安打，沒有出現保送，投出1次觸身球，送出3次三振，無失分；接著徐彩筌投0.1局無失分，許吉仁投1局被敲2支安打，不過力保不失分，奪下勝投。