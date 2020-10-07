中職／獅隊爭勝氣氛濃 猛威爾受感染

統一獅隊今晚在洋投猛威爾6局失1分的帶領下，以4：2擊敗富邦悍將隊，兩隊下半季戰績再度並列第一，猛威爾也被球隊氣氛感染，希望幫助抓住季後賽門票。

猛威爾雖然只失一分，但被敲4安還有2次保送，加上隊友3次失誤，遇到不少危機，總教練林岳平表示，有些沒必要的保送，但堆上去的壘包都有辦法化解。

猛威爾送出生涯新高的8次三振，他表示，過去曾對過悍將隊，彼此都很熟悉，投球策略上就是主動攻擊，再配合捕手臨場修正，「很有趣的一晚，感謝打線早早得分，給予支援，也有好的結局」。

獅隊拿下對悍將的關鍵一勝，追平戰績，林岳平表示：「有達到原本至少1勝的預期。」至於接下來對中信兄弟三連戰，林岳平預期也會全力以赴，「激發全部的戰力，未來不管對哪一隊都很關鍵」。

猛威爾來台的兩場勝投都是在下半季關鍵期對悍將隊拿下，他也感覺到球隊近期瀰漫著爭取季後賽的興奮感，「我之前在大聯盟時沒機會打進季後賽，小聯盟雖然有，但這還是很難得的機會」。