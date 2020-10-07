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中職／找回王牌身手 黃恩賜7局失1分奪勝
中信兄弟隊先發投手黃恩賜，投出下半季回歸一軍後最長局數的一戰，7局失1分的好投，加上張志豪開轟相助，以8：1擊敗樂天桃猿隊。
兄弟打線首局就靠著張志豪2分砲先馳得點，也是個人本季第24轟，3局上猿隊追回1分，兄弟以3：1領先，3局下從周思齊內野安打開始帶起攻勢，單局攻下4分，4局下張志豪二壘打後，周思齊追加1分打點安打，將分差拉開。
兄弟本土王牌黃恩賜下半季一度停機休養，9月17日回到一軍後，最多僅投到6局，今晚用99球，投滿7局，僅被敲4安，失1分，另有4次三振、2次保送，拿下本季第9勝。
猿隊先發投手霸能前4局就丟掉8分，但仍以129球投滿5局，總共被敲12安，丟掉8分自責分後，防禦率上升到5.28，也吞下本季第8敗。
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