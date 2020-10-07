中職／猛威爾6局失1分 獅隊擊敗悍將再度並列第一

統一獅隊今晚以4：2擊敗富邦悍將隊，達到獅隊總教練林岳平「至少拿下1勝」的最低門檻，在系列賽第二戰扳平戰績為1勝1敗，兩隊重新並列下半季第一。

獅隊先發投手猛威爾投6局，送出個人生涯新高的8次三振，被敲4安，另有2次四壞，加上隊友守備3次失誤，出現不少危機，但僅在5局下陳凱倫敲安後，因為二壘手失誤，丟掉1分。

獅隊攻勢效率高，3局上1出局後，林祐樂保送，陳傑憲、林安可接連敲安，蘇智傑一棒敲出清壘二壘打，貢獻3分打點，4局上林祖傑安打上壘後，林祐樂一支二壘打又帶有1分打點。

悍將先發投手陳仕朋力前4局失4分後仍一路續投，最終用113球投完8局才退場，不過僅在8局下等到林益全的陽春砲，無法複製前一場索沙盼到逆轉機會的劇碼。

林益全這發全壘打是個人本季第21轟，也是生涯第192轟，追平彭政閔，並列史上全壘打榜第三名，第一名是張泰山的289轟，中信兄弟隊林智勝286轟居次。