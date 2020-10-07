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日職／王柏融先發敲安帶1分 打擊率逐月上升
日職火腿隊台灣好手王柏融打擊表現逐漸加溫，連續兩天對上樂天隊都獲得先發機會，今天總計3打數敲出1安，包括一分追平打點，兩隊最終以2：2戰平。
王柏融今天回到中心打線，擔任第五棒、左外野手，前兩打席沒有表現，2局下、二壘有人時，敲出飛球出局，4局下、一壘有人時，則敲出強勁一壘平飛球遭接殺，形成雙殺。
不過6局下在球隊以0：1落後時，王柏融成功從涌井秀章手中敲出安打，還是一壘有人時的深遠二壘打，敲回追平分，火腿接下來靠著2次四壞形成滿壘，渡邊諒代打又選到保送，擠回超前分。
王柏融在7局上守備調度時退場，總計3打數1安打，1分打點，打擊率上升到2成15，6月開始的單月打擊率更是逐漸攀高，9月時來到3成08，10月5場出賽，9打數敲出3安，打擊率為3成33，包括1發全壘打。
王柏融退場時火腿隊以2：1領先，不過7局上樂天隊淺村榮斗適時安打，敲回1分追平，兩隊打完10局後，握手言和。
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