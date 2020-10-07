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中職／全壘打創新高更進步 蘇智傑不再獨自扛壓力

中央社 / 新北7日電
統一獅隊蘇智傑。報系資料照
統一獅隊蘇智傑。報系資料照

中職統一獅蘇智傑本季已敲28發全壘打，刷新個人紀錄，且再2支就能一口氣達成單季30轟、生涯百轟。蘇智傑表示，自己今年各方面都比去年更進步，關鍵是不再把壓力往身上扛。

蘇智傑昨天敲出本季第27轟，不過加上9月12日保留比賽還有一支全壘打，今年已經累積28轟，超越去年的數字，為生涯新高。蘇智傑今天表示，「看到過去的成績，自己每年都有一點進步，一直有在努力。」

蘇智傑指出，不只是全壘打，打點、安打都比去年還進步，關鍵是在整個團隊都進步了，「因為每個選手都在進步，成績就會愈來愈好。」

雖然蘇智傑在今年下半季一度遇到低潮，但他認為，每一年都多少會遇到，不管是動作上問題、追打壞球等原因，「去年我們傷兵多，今年大家都回來了，有隊友的幫助，不會把責任都扛在自己身上。」蘇智傑指出，今年球隊打線整體串連、節奏都比去年更好。

只要再敲2支全壘打，蘇智傑就能同時達到生涯百轟及單季30轟，目前隊友林安可已經敲出32轟，若蘇智傑也敲出30轟，將是史上第2次單隊單季有2人30轟以上，上次是2016年中信兄弟林智勝及蔣智賢。蘇智傑笑說：「滿酷的，也是不容易達到的紀錄，要繼續努力。」

至於生涯百轟，蘇智傑表示，如果真的能如願在今年達成，會想要感謝很多人在自己打職棒以來的幫助，「雖然剩2支看起來很近，但只剩下幾場比賽了，全壘打也不是想打就能打出來的。」

蘇智傑 林智勝

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