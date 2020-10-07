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中職／全速球對決敗給索沙 陳傑憲讚霸氣又韌性

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
統一獅陳傑憲。 報系資料照
統一獅陳傑憲。 報系資料照

統一獅隊陳傑憲昨晚雖在與富邦悍將隊索沙最後一打席的「全速球」對決中落敗，卻從這名多明尼加投手身上，看到「霸氣」及「韌性」，讓他想起日本投手的熱血精神。

索沙昨晚面對獅隊完投9局，最後一打席面對陳傑憲，投出6顆球都在150公里以上，最後用一顆155公里速球投出再見三振，索沙表示，這樣關鍵的時刻，當然是拿出最好的球種去對決，「感覺不錯」。

陳傑憲也感受到索沙「就是要對決」的氣勢，陳傑憲說：「當下其實很享受這樣的感覺」。

陳傑憲稱讚索沙的投球「霸氣又有韌性」，讓他想起過去留學時期，對決日本投手的感受，「到後面球速還越飆越快，這樣的態度很值得學習」。

今年因為新冠肺炎疫情關係，有實力的外籍投手願意選擇來台效力，陳傑憲也說，今年洋投的素質很高，悍將除了索沙外，羅力回穩、邦威球質好，中信兄弟洋投都難打，樂天桃猿隊卡本特自己打不好，霸能則是會用頭腦投球。

陳傑憲認為，有高品質的洋投加入，對中職是好事，尤其更能累積未來國際賽對決不同投手的經驗，「如果能夠突破，對我來說是有幫助」。

陳傑憲 索沙 樂天桃猿

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