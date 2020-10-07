中職／獅先發輪值缺1人 林岳平：搶下前幾場再應變

中職統一獅隊目前先發輪值中本土投手僅江辰晏1人，這星期最後一場先發投手安排還未定，不過總教練林岳平表示，這週戰績相當關鍵，要先全力搶下前幾場比賽，再做應變。

獅隊目前除了3洋投泰迪、猛威爾、布雷克外，僅1名本土先發江辰晏，施子謙已於3日下二軍調整，如果能打進季後賽施子謙才有機會歸隊，另外潘威倫會繼續留在牛棚。

對於先發投手輪值安排，林岳平表示，因為這星期戰績非常關鍵，先搶下勝多於敗的局面比較重要，因此11日的先發投手還未定，「先全心全意在這星期前2場，之後再來應變。」今天賽前獅隊僅落後富邦悍將1場勝差，暫居下半季第2名。

之前下二軍調整的江辰晏已經於4日回到一軍，對樂天桃猿投5局，被敲6支安打失1分，送出4次三振。江辰晏在二軍調整1個多月，林岳平認為，回一軍後首場先發帳面成績不錯，在二軍有調整到心情，但如何延續才是重點，「他還要再更努力一點。」

獅隊洋投泰迪昨天在關鍵戰役先發對悍將，投了來中職後最長的7局，送出新高的8次三振，被敲10支安打，沒有出現保送，失3分。林岳平表示，泰迪本來表現都很不錯，只是在對桃猿時容易大量失分，不然壘上有人時化解能力比較好。

由於泰迪是這星期第一場比賽的先發投手，是否會讓泰迪投1休4，11日再上陣先發，林岳平語帶保留表示，「還不一定，也不一定都要投滿整場。」