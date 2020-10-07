爆米花聯盟／曾仁和投4局無失分 鄭宗哲敲安帶攻勢

爆米花棒球聯盟今天由中華培訓隊與台北興富發交手的賽事，中華培訓隊先發投手曾仁和投4局無失分，加上鄭宗哲4局下敲安打帶動攻勢，終場中培隊以2比1擊敗台北興富發。

爆米花聯盟已於5日開打，總計有10支球隊參賽，中華培訓隊由謝承勳擔任總教練。受到疫情影響，今年留在台灣的部分旅美小聯盟選手有參賽，包括胡智為、林凱威、鄭浩均、林暉盛、宋文華、張景淯、鄭宗哲，以及無合約在身的曾仁和等8人。

中培隊今天在青埔棒球場的比賽，推出前旅美投手曾仁和先發，用73球投4局，被敲4支安打，投2次保送、3次三振，無失分；之後來自台體大的李超投2局僅被敲1支安打，無失分，最後奪下勝投。

西雅圖水手隊的張景淯接著登板，不過投0.2局出現2次保送、1次觸身球，在滿壘時退場，接替的莊陳仲敖力保不失分，總計投1.1局沒有掉分；最後響尾蛇隊的林凱威登板投1局，被敲2支安打掉1分，送出2次三振。

中培隊陣中來自海盜隊的鄭宗哲4局下率先敲安打，之後陳建川、葉浚琳都敲安打送回1分；5局下一壘有人時葉仲益敲出二壘安打，帶有1分打點。雖然9局上台北興富發的伊斯坦大比力安敲1打點二壘安打，最終中培隊還是以2比1奪勝。