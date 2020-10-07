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中職／完投多在下半季 索沙歸功防護員幫忙
富邦悍將隊洋投索沙昨對統一獅隊以9局失4分的表現拿下完投勝，個人本季第4次完投，其中3次在下半季出現，索沙認為跟用球、天氣的影響較小，主要是防護員陳一慈的幫助，讓自己的身體能夠保持在最佳狀態。
中職今年10場完投比賽中，有8場出現在下半季，索沙是唯一在上下半季都投出完投的投手，其中1次在7月10日，其他3次都在8月以後。
進入下半季台灣氣候轉涼，比賽用球的彈性係數也下修，索沙認為氣候影響不大，而上半季用球雖然確實較「彈」，但對自己來說差異不大。
完投場次多數在下半季，索沙歸功防護員陳一慈，「要感謝她的大力協助，在訓練計畫上，我們會密切溝通，她會提供建議，我也有我的想法，就算身體還沒到最好的狀況，她也會幫我調整到最好」。
投手教練吳俊良稱讚索沙「真的愛投球」，索沙認為，棒球是自己生活的一部分，「就是享受比賽、享受跟隊友相處，現在這個關鍵時刻，大家都很認真的在拚戰，也希望能夠用表現幫助球隊，打進季後賽」。
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