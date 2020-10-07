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中職／10場完投索沙占4次 吳俊良透露重訓量驚人

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊索沙昨天投出個人本季第4次完投，也是中職今年出現的第10場完投比賽，追平近5年紀錄。 記者余承翰／攝影
富邦悍將隊索沙昨天投出個人本季第4次完投，也是中職今年出現的第10場完投比賽，追平近5年紀錄。 記者余承翰／攝影

富邦悍將隊索沙昨天投出個人本季第4次完投，也是中職今年出現的第10場完投比賽，追平近5年紀錄，索沙也是唯一投出2次以上完投的投手，悍將隊投手教練吳俊良就曾被索沙的訓練量嚇到，「他真的很愛丟球」。

今年球季還沒打完，已出現10場完投比賽，與2018年整季相同，其中1場羅傑斯、江國豪同樣完投，11人次則是近5年的新高，距離2015年的12人次也只差1次。

這11人次中，索沙一人就占了4次，加上陳仕朋、江國豪，悍將隊投手投出6次最多，而中信兄弟隊居次，德保拉、羅傑斯、雷艾斯各有1次，樂天桃猿隊則有翁瑋均、威拉諾達成；統一獅隊還沒人完投過，本季投最長的是施子謙的8局。

索沙能夠單季投出4次完投，有強勁的體能支持，吳俊良透露，春訓時因球員自主訓練，未特別留意，但5、6月作客台南球場時，曾觀察索沙重訓情形，十分驚豔，「看得出來狀況調整得很好，量也做很多」。

於是悍將隊開始漸漸將索沙往一號輪值調整，看好他有投到7、8局以上的能力，在當周第一場出賽，方便球隊節省牛棚戰力，應付後續賽程。

每個投手都想完投，但不是人人能辦到，吳俊良認為，多數投手在投到100球後，會開始遇到關卡，但索沙卻沒這個狀況，「昨天後面球速都還有150幾公里，他不僅有能力，也有辦法」。

索沙有多愛丟球？除了訓練時可以看出，吳俊良也透露，昨天索沙希望在球隊逆轉後續投，在8局下有得分機會時，再次確認意願，索沙立刻跳起來準備。

索沙 江國豪 樂天桃猿

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