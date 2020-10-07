日職／王柏融對樂天扛第五棒 首打席高飛球出局

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【王柏融打擊表現】

●第一打席：二局下火腿後攻，兩隊0:0，四棒近藤健介率先上場，敲出二壘安打，王柏融上場，有得點圈打擊機會，中間方向高飛球被接殺，跑者未能推進。結束這半局，火腿未得分，王柏融打擊率降至2成08。

【賽前報導】

日本火腿今天再戰樂天金鷲隊，王柏融繼昨天擔任先發第六棒指定打擊後，於今天提升於第五棒先發的中心打線，並負責左外野守備。

樂天隊排出34歲老將涌井秀章先發，今年首年在樂天隊出賽(上季離開羅德隊)，投出10勝3負的成績，防禦率3.06，為近四年最佳。樂天目前45勝45負3和排名太平洋聯盟第三，火腿42勝48負3和排名第五。

王柏融昨天先發出賽，有一支安打表現，還有一分打點，打擊率2成11。今天安排在第五棒是他本季第四次，上次抵任第五棒是6月21日。