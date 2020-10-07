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中職／獅隊打擊火熱搶分兇 拚下半季冠軍後勢最看好

聯合新聞網 / Tzuyi
統一獅在今年季前不被看好，上半季戰績也差，但下半季打擊表現變得非常穩定，即使目前僅是步步進逼，還是成為奪冠大熱門。 聯合報系資料照片
統一獅在今年季前不被看好，上半季戰績也差，但下半季打擊表現變得非常穩定，即使目前僅是步步進逼，還是成為奪冠大熱門。 聯合報系資料照片

球季進行到尾聲，各隊僅剩約10場比賽，但特別的是見不到一隊獨大的局面，尚未有球隊亮起魔術數字，也還沒有球隊被淘汰。目前富邦悍將統一獅居於領先地位，但與目前墊底的樂天桃猿最多只有4場勝差。只要有球隊能在10月中段奮起，最後都有可能會拋下封王彩帶，進軍台灣大賽。

富邦悍將

張進德(中)的加入以及打擊教練異動，讓悍將下半季打擊表現傲視群雄，但就壞在不夠穩定，因此無法拉開領先幅度。 聯合報系資料照片
張進德(中)的加入以及打擊教練異動，讓悍將下半季打擊表現傲視群雄，但就壞在不夠穩定，因此無法拉開領先幅度。 聯合報系資料照片

富邦悍將今年更換教練團後，上半季仍處於磨合階段，加上龍弟風波折損大將一名，表現不如預期。下半季他們重整旗鼓，從選秀會中補入張進德，彌補胡金龍缺陣的火力，加上東山再起的高國輝，以及季中更換打擊教練，重新讓打擊成績領先群雄。先發投手群索沙、羅力、江國豪及陳仕朋都有不錯表現，是他們最大的優勢。

悍將最大的問題在於表現很不穩定，可以單場攻下20分，也可以連續十幾局未得分。而且守備失誤偏多，他們非責失分比獅隊多1倍，幾乎每場比賽都要失1分非責失分。另外他們的牛棚下半季狀況不佳，連守護神陳鴻文都有連續失分慘況，只能採投手車輪戰，或讓先發投手硬撐來完成下半場比賽。富邦今年確實戰力不差，但拚冠階段穩定度要加強，拋下彩帶的機會才會再提升。

統一7-ELEVEn獅

統一獅外野三帥撐起球隊打擊陣容，再加上其他球員的適時一擊，打線在目前四隊中最為穩定，也是拚下半季封王的最大優勢。 聯合報系資料照片
統一獅外野三帥撐起球隊打擊陣容，再加上其他球員的適時一擊，打線在目前四隊中最為穩定，也是拚下半季封王的最大優勢。 聯合報系資料照片

下半季表現最令人驚訝的是統一獅隊，從團體數據來看，他們不但投、打各項成績沒有特別突出，甚至被三振最多，失分還偏高。他們靠著守備調動，造就看板球星外野三帥林安可、蘇智傑及陳傑憲，順利把守備率提升為四隊之冠。另一方面，他們打點都很多，因此獅隊雖打擊數據不漂亮，但是團隊進攻很穩定，成為最會得分的球隊，場均得分竟然比中信多快1分。

獅隊的對戰表現則耐人尋味，他們對富邦及樂天都沒有取得優勢，唯一就是對中信取得10勝5負1和的壓倒性優勢。但其實上半季兄弟能夠封王的關鍵，恰好就是對統一獅取得16勝4負的漂亮成績。統一獅剩餘的賽事中，將對戰黃衫軍最多場，加上陣中洋投越來越上軌道，有機會再現獅王雄風。

中信兄弟

中信兄弟下半球季表現不佳，因此現階段的任務應當是備戰台灣大賽，是否要再硬拚下半季冠軍就不是那麼重要了。 聯合報系資料照片
中信兄弟下半球季表現不佳，因此現階段的任務應當是備戰台灣大賽，是否要再硬拚下半季冠軍就不是那麼重要了。 聯合報系資料照片

中信兄弟近六年五度在台灣大賽敗北，今年教練團改組，並迎來王建民助拳。他的加入幫助兄弟隊李振昌、吳俊偉、蔡齊哲等人組成鐵牛棚，另外還有強力先發黃恩賜，再加上最強洋將陣容，上半季投手每場比賽比對手少失快2分。而打擊則有許基宏、蘇緯達等球員破繭而出，即使少了彭政閔及林智勝，仍維持高檔表現。

但就像富邦今年失去王建民後鐵牛棚開始鏽蝕一樣，七月底建仔返美，中信的本土投手開始不穩，尤其黃恩賜及蔡齊哲表現明顯下滑。打擊部份或許受到更換用球及傷兵的影響，球隊整體數值下滑不少。由於兄弟已經取得季後賽門票，後續賽事應該會以調整出最佳戰力為優先。

樂天桃猿

樂天桃猿今年一度登頂，現在卻因為打線優勢不在，戰績落後越來越多，最後10場未能改善，只能看著霸業就此終結了！ 聯合報系資料照片
樂天桃猿今年一度登頂，現在卻因為打線優勢不在，戰績落後越來越多，最後10場未能改善，只能看著霸業就此終結了！ 聯合報系資料照片

三連霸的桃猿隊換了隊名及總教練後，上半季開始時仍展現超強戰力，只可惜在統一助攻中信的情況下，戰績屈居第二。他們一樣維持昔日的暴力猿打線，投手群比較難得是本土先發的翁瑋均及王溢正表現比洋將還好，讓他們即使有兩位外援表現不如預期，仍是維持不錯戰績。

但下半季桃猿打線不再暴力，林泓育、陳俊秀、郭嚴文等球員長打能力下滑非常多，優勢竟然反而成為劣勢。加上因為洋將的表現不穩定，他們無法靠投手彌補打線的退化。另外他們為了要提升打擊火力，犧牲守備造成失誤過多，同樣非責失分偏高。或許受到連霸的壓力太大，無論教練團及球員表現都還不夠沉穩，今年真想要拚四連霸，就看最後如何打出奇蹟了！

整體而言，富邦悍將雖然有最老練的教練團，但球員表現不夠穩定，近期表現跌跌撞撞，關鍵時刻恐仍容易失常。中信兄弟應以調整出最佳陣容，積極備戰台灣大賽比搶下半季冠軍重要，不一定會全力以赴。樂天桃猿球員狀況不佳，教練團又不夠沉穩，恐難逆轉戰局。統一獅打擊最為穩定又最會得分，只要投手調度得宜，下半季最有機會拋下彩帶！

統一獅 富邦悍將 中信兄弟 樂天桃猿

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