聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／達陣150轟後吞3K 高國輝到賽後還在悶
富邦悍將隊高國輝今天首局就敲陽春砲，完成中職史上最速150轟紀錄，但接下來三打席都以三振收場，讓他坦言：「悶！」一直到賽後都還在想為什麼會一直被三振。
高國輝以602場大幅改寫最速150轟紀錄，賽後聽到記者恭喜，卻說：「我沒有很在意150轟，比較在意我被3K。」
高國輝9月26日從獅隊施子謙手中敲出第149轟，上周砲管靜悄悄，等待6場，今天在第一打席就開轟，砲轟統一獅隊洋投泰迪。
他表示，有看了上個禮拜的影片，「有些球很甜，看到很甜就想出力。」反而沒有收到他想要的結果，「覺得應該輕鬆一點，先想辦法打扎實，那顆球其實就滿輕鬆的。」但隨後又湧上失落感，「後面幾個打席沒辦法複製那個感覺，一直被三振，到現在還在想，想不透啊。」
砲轟泰迪的打席是一顆跑到紅中的卡特球被他逮到，高國輝表示，「不管怎麼說，還是很榮幸可以達成這個紀錄。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言