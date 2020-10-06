中職／達陣150轟後吞3K 高國輝到賽後還在悶

富邦悍將隊高國輝今天首局就敲陽春砲，完成中職史上最速150轟紀錄，但接下來三打席都以三振收場，讓他坦言：「悶！」一直到賽後都還在想為什麼會一直被三振。

高國輝以602場大幅改寫最速150轟紀錄，賽後聽到記者恭喜，卻說：「我沒有很在意150轟，比較在意我被3K。」

高國輝9月26日從獅隊施子謙手中敲出第149轟，上周砲管靜悄悄，等待6場，今天在第一打席就開轟，砲轟統一獅隊洋投泰迪。

他表示，有看了上個禮拜的影片，「有些球很甜，看到很甜就想出力。」反而沒有收到他想要的結果，「覺得應該輕鬆一點，先想辦法打扎實，那顆球其實就滿輕鬆的。」但隨後又湧上失落感，「後面幾個打席沒辦法複製那個感覺，一直被三振，到現在還在想，想不透啊。」

砲轟泰迪的打席是一顆跑到紅中的卡特球被他逮到，高國輝表示，「不管怎麼說，還是很榮幸可以達成這個紀錄。」