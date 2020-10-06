中職／熱投135球 索沙有計畫周日再登板

富邦悍將隊洋投索沙熱投中職生涯新高的135球，幫助球隊以6：4擊敗統一獅隊，再次單獨躍居下半季戰績第一，他也展現強烈的投1休4意志，「周日再上場，那是我的計畫。」

索沙在第五局遭遇亂流，花掉3：0領先，讓獅隊連敲4安打，包括右外野手張正偉的守備瑕疵，讓林靖凱跑出三壘打，獅隊單局攻下3分逆轉戰局，索沙在5局後都處於敗投資格，直到八局下戰局再起變化。

林哲瑄敲出逆轉三分砲，索沙第九局繼續站上投手丘，將這場勝利牢牢收進口袋，他的第14勝進袋。

總教練洪一中指出，「索沙那一局被打，快的、慢的都很順，以前對統一也有過。」他指出，獅隊的打擊觀念好，知道什麼時候要做什麼事，得分效率高。

索沙則表示，「第五局被打了幾支漂亮的安打，對手掌握很好，想著要趕快度過這局，下一局就更專注投球，想要減少失分。」

用了135球的索沙，賽後透露曾在南韓職棒投過154球，135球對他是司空見慣的事，「覺得身體還可以，這個球數生涯已經遇過很多次了。」被問到投1休4可能性，他說：「在周日出賽，那是我的計畫，但還是要以教練團指示為準。」