中職／林哲瑄逆轉三分砲 索沙新莊8連勝平紀錄

統一獅與富邦悍將隊的王座保衛戰，「新莊王」索沙撐到8局，等到8局下林哲瑄敲出逆轉三分砲，悍將以6：4擊敗獅隊，索沙以135球先發9局失4分、拿下第14勝，本季在新莊持續不敗，累積8連勝追平中職紀錄。

兩隊賽前同以26勝23敗並列第一，這波二連戰要避免連敗，讓對手直接拉開差距，今天由索沙與泰迪洋投對決，兩人都投滿7局、破百球。

高國輝首局開轟，完成生涯150轟里程碑，成為中職史上第七人，602場、2468打席、2172打數則締造史上最速紀錄。

悍將隊第三局再取分，陳凱倫敲出安打，林宥穎短打推進二壘、再盜上三壘，李宗賢以高飛犧牲打送回分數，張進德補上另一發陽春砲。

獅隊面臨0：3落後，第四局先從蘇智傑的陽春砲展開反撲，第五局唐肇廷的二壘打再掀攻勢，獅隊連敲4支安打，包括右外野手張正偉的守備瑕疵，讓林靖凱跑出三壘打，獅隊單局攻下3分逆轉戰局。

索沙的新莊連勝之旅眼看中止，獅隊換投後戰局馬上生變，八局下蔣智賢、林益全接連敲安，林哲瑄掃出三分砲讓比賽翻盤，

索沙投滿9局，被敲12安打、失4分，拿下第14勝，追上中信兄弟隊德保拉的勝投榜領先，新莊8連勝則追平中職紀錄。

泰迪先發7局被敲10安打、失3分，送出8次三振，此役無關勝敗收場，在中職仍無敗績。